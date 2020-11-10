S&P: Değişikliklerin para politikasına etkisi net değil

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Merkez Bankası başkanının görevden alınarak yerine maliye eski bakanı Naci Ağbal’ın atanması ve Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanı görevinden istifasının para politikasına olan etkisinin şu anda net olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

S&P Global Ratings direktörü Maxim Rybnikov Reuters’ın sorularına verdiği cevaplarda, yetkililerin daha önce politika faizini 200 baz puan yükseltmelerine ve likidite kanalıyla fonlama maliyetini artırmalarına rağmen kredi maliyetlerini yükseltmekte isteksiz olduklarına dikkat çekti.

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Rybnikov, “Kısa süre önce açıklanan atamaların yine bu yönde atılacak adımlara zemin hazırlayıp hazırlamayacağı henüz bilinmiyor” dedi.