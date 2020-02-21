S&P: ‘Corona’ küresel ekonomi ve kredilere ciddi risk oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla yayılan Covid-19 isimli yeni tip corona virüsü salgınının, küresel ekonomi ve kredi koşulları üzerinde belirgin risk oluşturduğu uyarısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

S&P Global’in ‘Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor’ başlıklı raporunda, “Virüs öncelikle ve her şeyden çok Çin’de olmak üzere, Asya-Pasifik bölgesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor” dendi.

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Risk değerlendirmelerinin, hızlı gelişen salgına karşın henüz olası etkiler üzerinde somut veri içermediğine işaret edilen raporda, Çin’in büyüme görünümü üzerinde ciddi kısa vadeli etkilerine dikkat çekildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (yeni tip corona virüsü) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723’e yükselirken, 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.