Diken

Yaramazlara biraz batar!

S&P: ‘Corona’ küresel ekonomi ve kredilere ciddi risk oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla yayılan Covid-19 isimli yeni tip corona virüsü salgınının, küresel ekonomi ve kredi koşulları üzerinde belirgin risk oluşturduğu uyarısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

S&P Global’in ‘Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor’ başlıklı raporunda, “Virüs öncelikle ve her şeyden çok Çin’de olmak üzere, Asya-Pasifik bölgesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor” dendi.

Reklam

Risk değerlendirmelerinin, hızlı gelişen salgına karşın henüz olası etkiler üzerinde somut veri içermediğine işaret edilen raporda, Çin’in büyüme görünümü üzerinde ciddi kısa vadeli etkilerine dikkat çekildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (yeni tip corona virüsü) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723’e yükselirken, 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.

‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 247’ye yükseldi


‘Corona’ nedeniyle Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı

İran’da ‘corona’ tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti

İran’da iki kişide ‘corona’ tespit edildi

Rize’de Tayland dönüşü ateşlenen kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 12’ye yükseldi

SON HABERLER

TSYD, dört başkanlı oturum yapılacağını duyurdu: Ağaoğlu reddetti, Koç şık bulmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), önümüzdeki hafta çarşamba günü (26 Şubat), saat 11:00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Trabzonspor ise açık oturuma katılmayacağını ilan etti. Fenerbahçe, tarihin kendilerine sorulmadan belirlenmesini ‘şık’ bulmadıklarını belirtirken, Beşiktaş cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...