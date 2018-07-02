‘Sözün bittiği yerdeyiz’: Tilkiyi kapanla yakalayıp sopayla döverek öldürdüler

Muğla’nın Dalaman ilçesinde kapanla yakalandıktan sonra sopayla dövüldüğü belirtilen tilki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre Dalaman’da tatilciler, kapana yakalanmış, sopayla dövülmüş ve öldü sanılarak koya bırakılmış halde yaralı bir tilki buldu.

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Tatilciler, Sarsala Koyu’nda bulunan tilki için Muğla Hayvan Dostları Derneği’nden (HAYDOS) yardım istedi. Hayvan ambulansıyla gelen ekip, tilkiyi yakalandığı kapandan kurtardı. Yaralı hayvan Dalaman Atakent Bülüşlü mevkisinde bulunan bakım evine götürüldü. Serum takılan tilki, görevlilerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen şunları söyledi: “Kapanla yakalanan bu hayvanı sopayla döverek öldü diye bırakmışlar. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlarımız vaşak, tilki, porsuk ve kaplumbağaların neslini tüketmek için ellerinden geleni yapıyor. Korkum şu ki gelecek nesillerimiz bu hayvanları masal olarak dinleyecek. Canlılarımıza kıyanların elleri kırılsın.”