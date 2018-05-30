Sözü ‘Erdoğan’la kesilen’ CHP’li Özkan’dan Şirin Payzın’a: Size saygımdan oturdum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk’te Şirin Payzın’ın ‘Ne Oluyor’ programında konuşması reklam kuşağının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla bölünmesinin ardından Payzın’a “Size saygımdan oturdum” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu akşam, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘İstanbul’un Fethi Özel Programı’nda konuştu.
Özkan’ın konuşması sırasında kulaklığına gelen uyarıyla reklama giden yayın, ilk reklamın henüz başında Erdoğan’ın konuşmasına bağlandı.
Payzın konuşma esnasında Twitter’dan “Sayın Tuncay Özkan’la birazdan ve önceden planlanan süre içinde soru cevaba devam edeceğiz..” diye yazdı.
Sayın Tuncay Özkan’la birazdan ve önceden planlanan süre içinde soru cevaba devam edeceğiz..
— Sirin Payzin (@siring) May 29, 2018
Cumhurbaşkanının konuşması dönüşü duruma tepki gösteren Özkan, görüntüleri Twitter’dan “35 yıllık gazeteciliğimin 22 yılı televizyon yayıncılığıyla geçti. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm” diyerek paylaştı.
35 yıllık gazeteciliğimin 22 yılı televizyon yayıncılığıyla geçti. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. pic.twitter.com/vsIivUTRzH
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 29, 2018
Özkan şöyle konuştu: “Size ve seyirciye saygımdan burada durmaya devam ediyorum. Benim seyircimin arasına Recep Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. 20 yıldan fazladır televizyonculuk yapıyorum; böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Televizyon kurumları, özellikle siyasiler arasında bu tür rekabetlerde çok dikkat ederler. Ama siz Amerika’dan gelmişsiniz; daha eve gitmeden buradasınız. Size saygımdan oturdum. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı’nın konuşmasını araya reklam olarak almak çok garip bir şey.”
Özkan’ın bu sözlerini düzelten Payzın “Reklam demeyelim; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar konuşmasını verdik” dedi.
TRT, yaptığı açıklamayla İnce’nin haklılığını kanıtlamış
İnce’nin eleştirdiği TRT: Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz
CHP’nin verileri: NTV ve CNN Türk, ‘cumhur ittifakı’na CHP’den üç kat fazla yer verdi
Akşener’den kendisini 38 saniye gösteren TRT’ye: Satıp parasını halka vereceğim
AKP sözcüsü, İnce’ye TRT’ye ‘çıkmanın’ yolunu gösterdi: Önce bir cumhurbaşkanı ol
İnce konuşurken: CNN Türk ve Habertürk, Bilal Erdoğan’ın ‘Etnospor Festivali’ni gördü
TRT’nin adaleti: ‘Cumhur’a 37 saat, İYİ Parti’ye 9, SP ve HDP’ye ‘0’ dakika
Muhalefet adaylarına yer vermeyen TRT hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İnce’den Yalova’daki mitingi ‘görmeyen’ TRT’ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur
İYİ Parti’den kurultayı ‘görmeyen’ TRT’ye abaküs, fotoğraflar ve hesap makinesi
TRT usulü eşitlik: AKP kongresine sekiz saat, İYİ Parti’ye ‘0 dakika’