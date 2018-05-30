Sözü ‘Erdoğan’la kesilen’ CHP’li Özkan’dan Şirin Payzın’a: Size saygımdan oturdum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk’te Şirin Payzın’ın ‘Ne Oluyor’ programında konuşması reklam kuşağının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla bölünmesinin ardından Payzın’a “Size saygımdan oturdum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu akşam, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘İstanbul’un Fethi Özel Programı’nda konuştu.

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Özkan’ın konuşması sırasında kulaklığına gelen uyarıyla reklama giden yayın, ilk reklamın henüz başında Erdoğan’ın konuşmasına bağlandı.

Payzın konuşma esnasında Twitter’dan “Sayın Tuncay Özkan’la birazdan ve önceden planlanan süre içinde soru cevaba devam edeceğiz..” diye yazdı.

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Sayın Tuncay Özkan’la birazdan ve önceden planlanan süre içinde soru cevaba devam edeceğiz.. — Sirin Payzin (@siring) May 29, 2018

Cumhurbaşkanının konuşması dönüşü duruma tepki gösteren Özkan, görüntüleri Twitter’dan “35 yıllık gazeteciliğimin 22 yılı televizyon yayıncılığıyla geçti. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm” diyerek paylaştı.

35 yıllık gazeteciliğimin 22 yılı televizyon yayıncılığıyla geçti. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. pic.twitter.com/vsIivUTRzH — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 29, 2018

Özkan şöyle konuştu: “Size ve seyirciye saygımdan burada durmaya devam ediyorum. Benim seyircimin arasına Recep Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. 20 yıldan fazladır televizyonculuk yapıyorum; böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Televizyon kurumları, özellikle siyasiler arasında bu tür rekabetlerde çok dikkat ederler. Ama siz Amerika’dan gelmişsiniz; daha eve gitmeden buradasınız. Size saygımdan oturdum. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı’nın konuşmasını araya reklam olarak almak çok garip bir şey.”

Özkan’ın bu sözlerini düzelten Payzın “Reklam demeyelim; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar konuşmasını verdik” dedi.