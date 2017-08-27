Sözlük anlamını aşınca: THY, ‘Heroes’ çocuk kitini rafa kaldırdı

Darbe girişimi sanıklarından Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ (kahraman) yazılı tişört giymesiyle kelime üzerinde dönen tartışma nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) daha önce çocuklar için geliştirdiği ‘Heroes’ adlı markayı rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Erdoğan’a suikast davasındaki sanıklardan Gökhan Güçlü, ablasının gönderdiği ‘Hero’ yazılı tişörtle mahkemeye gelince infial uyanmış, aynı tişörtü giyenler gözaltına alınmıştı. ‘Hero’ kelimesi anlamını aşan siyasi bir algı oluşturmuştu.

Reklam

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, bunu değerlendiren THY, Nisan 2014’te kurum içinde denizaşırı uçuşlarda dağıtmak üzere tasarladığı ‘Heroes’ markalı çocuk kitini rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Kitin içinde terlik, walkman kulaklığı ve çorap bulunuyordu. ‘Heroes’ yazılı poşet değiştirilirken, ‘Heroes’ adlı çocuk dergisinin de dağıtımı durduruldu. Piyasadan alınan ‘Hero’ marka mamanın yerine de başka bir marka kondu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, markanın Nisan 2014’te kurum tarafından geliştirildiğini ancak altı ay önce değiştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Üstün, “Altı aydır marka ile ilgili çalışma yapıyorduk. Değişim bugünlere denk geldi. ‘Hero’ meselesi çıkınca iş hızlandırıldı” dedi.