Sözleşmeli sanatçıya üniversite şartı geldi: Birçok Roman müzisyen işsiz kalacak

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde çalışan sanatçılara üniversite mezunu olma zorunluluğu getirildi. Çoğu Roman müzisyenlerden oluşan birçok sanatçının işsiz kalması bekleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi süre sözleşmeli personel yönetmeliklerinde olmadığı halde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetmeliğinde mevcut çalışan sanatçılara üniversite zorunluluğu getirdiğini ve bu yüzden birçok sanatçının işsiz kalacağını açıklayarak konuyu meclis gündemine taşıdı.

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21 Haziran’da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı süreli sözleşmeli personellere 15 Mayıs’taki yönetmeliklerin aksine sanatçılar için üniversite mezunu olma şartı getirildiğini belirten İlgezdi “Yönetmelik bu şekliyle uygulanmaya başladığı takdirde geleneksel sanatlarının çoğunda çalışan üniversite mezuniyeti olmayan alaylı birçok sanatçı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki işlerinden olacaktır” dedi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti: