Sözleşmeli öğretmenlerin aynı yerde görev zorunluluğu 4+2’den 3+1’e düşürülüyor

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş sözleşmeli öğretmenlerin görev süresinin 4+2’den 3+1’e düşürüleceğini açıkladı.

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Muş, TBMM başkanlığına sundukları kanun teklifinde sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleriyle ilgili de bir bölüm olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, dört sene sözleşmeli artı iki sene de dört yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumunda. Bu sürenin 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz. Üç yıl sözleşmeli +1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.”