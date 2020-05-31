Sözleşmeli öğretmen başvuruları yarın başlıyor: Atama sonuçları 1 Eylül’de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Elektronik ortamda yapılan başvurular 12 Haziran’a kadar sürecek, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.

Fotoğraf: Reuters

MEB’in açıklamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 1-12 Haziran tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran’da ilan edilecek.

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Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak, sonuçlar ise 28 Temmuz’da duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 4-7 Ağustos tarihlerinde alınırken, bu itirazların sonuçları da 10 Ağustos’ta duyurulacak.

Takvime göre atama tercihleri 28-31 Ağustos’ta alınacak ve sonuçlar 1 Eylül’de açıklanacak.

‘Taban puan 50’

Toplam 60 alanda yapılacak atamalarda, başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi.

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Branşlara göre en fazla atama, 2 bin 831 ile sınıf öğretmenliğine yapılacak. Sonrasında sırayla din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118 ve fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması yapılacak.

Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.