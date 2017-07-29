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Sözleşmeli öğretmen alımındaki sözlü mülakata Danıştay engeli

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Danıştay, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü mülakatla ilgili yönetmeliğin bir maddesini hukuka aykırı buldu.

Fotoğraf: DHA

Sözlü mülakat, 3 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bunun ardındansa Eğitim-İş, yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı.

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Yüksek mahkeme kararını verdi. Danıştay 12’nci Dairesi, yönetmeliğin, öğretmen adaylarını değerlendiren kurulu ilgilendiren maddesinin yürütmesini durdurdu.

Kararda, yönetmelikte sözlü sınav komisyonunun bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşacağı belirtildiği ancak sözlü sınav komisyonu üyelerinin hangi kamu görevini yürüten kamu görevlilerinden oluşacağına ilişkin bir açıklık bulunmadığı ifade edildi.

Kararda özetle şöyle dendi: “Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonunun kurulabileceği göz önüne alındığında, farklı sınav ve komisyonlarda farklı kamu görevini yürüten üyelerin yer alması durumu ortaya çıkabilecektir. (…) Yukarıda belirtilen konularda yapılacak sözlü sınav, sınav komisyonlarında yer alan üyelerin mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, mesleki ve genel etik ilkelere olan bağlılığı ve sair hususlardaki donanımlarına bağlı olarak değerlendirmeye tabi olacaktır. Bu durumda; kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavlarda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun, objektif ve sınava giren adaylar arasında eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak değerlendirme yapılabilmesini teminen sözlü sınav komisyonunun hangi kamu görevini yürüten görevlilerden oluşturulacağının açıkça düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmış olduğundan, sözlü sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin yönetmeliği 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Kararda, yönetmeliğin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği de vurgulandı.

Sözlü mülakat, öğretmen adaylarına “Reis denilince aklına kim geliyor?” ve “Gezi Parkı olaylarını değerlendirin” gibi soruların sorulduğu iddiaları üzerine çokça eleştrilmişti.

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