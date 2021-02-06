Sözleşmeli kamu personelinin kullanmadığı yıllık izinleri devredilecek

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sözleşmeli kamu personelinin kullanamadıkları yıllık izinlerin devredileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B’li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini aktardı.
2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi.