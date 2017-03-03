Sözleşme gereği: Bakan Zeybekçi’nin Almanya’da katılacağı etkinlik de iptal edildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin pazar günü Köln yakınlarındaki Frechen kentinde katılacağı etkinlik iptal edildi.

Deutche Welle Türkiye’de yer alan habere göre Zeybekçi’nin yine Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemesinin ardından Frechen’deki toplantı da iptal edildi.

Polis yetkilileri, bu pazar günü düzenlenmesi planlanan etkinliğin yapılacağı Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediğini açıkladı. Yetkililer, iptal kararının ardından başka bir etkinlik düzenlenmesinin beklenmediğini de duyurdu.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Belediye başkanı, aldıkları kararın bir bomba ihbarıyla ilgili olmadığını söyleyemeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti.

Almanya’ya çatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iptali ‘Alman derin devletinin sistematik uygulaması’ olarak tanımlamıştı.