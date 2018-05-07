‘Sözleşme davası’nda karar: TFF, Fatih Terim’e faiziyle 9 milyon lira ödeyecek

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, ‘Türkiye’de faşist bir diktatörlük örgütlemeye çalışıyor’ diye nitelediği AKP’ye yaklaşımlarının belli olduğunu, faşist diktatörlerle oturup görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Dicle ayrıca, seçim olup olmayacağı konusunda da çok emin olmadığını söyledi: “Çünkü diktatörler iktidarı hiçbir zaman seçim yoluyla bırakmamıştır.”