‘Sözleşme davası’nda karar: TFF, Fatih Terim’e faiziyle 9 milyon lira ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 9 milyon lira ödeyecek.
Terim’in ‘haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği’ gerekçesiyle TFF’ye açtığı davada bugün karar çıktı.
Mahkeme, Terim’e toplamda 9 milyon 324 bin lira erken fesih bedeli ödenmesine hükmetti.
Önce kavga sonra dava
Terim’in milli takımlardaki görevi 14 Temmuz 2017’de Alaçatı’da bir restoranda kavgaya karışmasının ardından 26 Temmuz 2017’de son bulmuştu.
Terim’in avukatı, TFF’ye ihtarname çekerek sabit kur üzerinden faiz ve avukatlık masrafları hariç yaklaşık 13 milyon lira istemişti.
İkinci ihtarnameyi de çeken Terim’e federasyondan, “Mahkemeye gitsin” yanıtı gelmişti. Terim, federasyona çektiği ikinci ihtarnameden de sonuç çıkmaması üzerine ‘sözleşme gereği alması gereken para için’ dava açmıştı.