Sözler unutuldu: Şehir Hatları’nın yeni tarifesinde Beşiktaş-Adalar yer almadı

Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacağı açıklanmasına rağmen, Şehir Hatları’nın bugün açıkladığı yeni tarifesinde yer almadı.

Seferler, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” gerekçesiyle kaldırılmıştı.

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CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) ve Adalar belediyesi meclis üyesi Avedis Kevork Hilkat, seferlerle ilgili soru önergesi vermiş, önergeyi yanıtlayan AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, “Şehir Hatları genel müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” demişti. Şehir Hatları, Twitter’dan seferlerinin durdurulduğu yönündeki paylaşımını da silmişti.

Değerli yolcularımız, 29.01.2018 Tarihinden itibaren geçerli olacak Adalar Hattı ve Haliç Hattı sefer saatleri güncellenmiştir. Güncel sefer saatleri için;https://t.co/cpjf8jJpZk adresini ziyaret edebilirsiniz. — Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) 26 Ocak 2018

Bugün açıklanan yeni tarifede, ek olarak sadece sabah seferleri koyulduğu görüldü.

Büyükada’dan 07.40’ta kalkan ve tüm adalara uğradıktan sonra Eminönü’ne giden vapur, ek sefer olarak programda yer aldı. Aynı şekilde Eminönü’nden 09.00’da kalkan ve tüm adalara giden sefer konuldu.

Yeni programda, açıklandığının aksine Beşiktaş’tan Adalar’a ya da Adalar’dan Beşiktaş’a giden sefer yer almadı.

Yeni sefer programına buradan ulaşılabilir.