Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sözler unutuldu: Şehir Hatları’nın yeni tarifesinde Beşiktaş-Adalar yer almadı

Share17
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 18

Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacağı açıklanmasına rağmen, Şehir Hatları’nın bugün açıkladığı yeni tarifesinde yer almadı.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Seferler, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Reklam

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) ve Adalar belediyesi meclis üyesi Avedis Kevork Hilkat, seferlerle ilgili soru önergesi vermiş, önergeyi yanıtlayan AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, “Şehir Hatları genel müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” demişti. Şehir Hatları, Twitter’dan seferlerinin durdurulduğu yönündeki paylaşımını da silmişti.

Bugün açıklanan yeni tarifede, ek olarak sadece sabah seferleri koyulduğu görüldü.

Büyükada’dan 07.40’ta kalkan ve tüm adalara uğradıktan sonra Eminönü’ne giden vapur, ek sefer olarak programda yer aldı. Aynı şekilde Eminönü’nden 09.00’da kalkan ve tüm adalara giden sefer konuldu.

Yeni programda, açıklandığının aksine Beşiktaş’tan Adalar’a ya da Adalar’dan Beşiktaş’a giden sefer yer almadı.

Yeni sefer programına buradan ulaşılabilir.

Beşiktaş-Adalar seferleri ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılıyor

Gerekçesiz durdurulmuştu: ‘Adalar-Beşiktaş seferleri yeniden başlasın’ eylemi

Düşük gelir getiriyormuş: Beşiktaş-Adalar vapuru yarından itibaren yapılmayacak!

Share17
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 18

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...