Sözcü’yle mahkemelikti: Ethem Sancak, ‘Erdoğan’a ilan-ı aşk’ davasını kaybetti

KEMAL GÖKTAŞ

İşinsanı Ethem Sancak, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a anam, babam, çocuklarım feda olsun” demesine rağmen Sözcü gazetesinin bu beyana ‘eşim’ kelimesini ekleyerek haber yapmasına karşı açtığı davayı kaybetti. Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, Sancak’ın “Erdoğan’a anam, babam, eşim, çocuklarım feda olsun” dediğine ilişkin haber nedeniyle istinaf mahkemesinin verdiği tazminat kararını bozdu. Dairenin kararında ‘Sancak’ın televizyon programında söylediği sözlere kısmen ekleme olmuş ise de bunun kişilik haklarına saldırı oluşturacak bir ifade olmadığı’ belirtildi.

Yerel mahkeme ve istinaf, gazetenin Sancak’ın söylememesine rağmen beyanına ‘eşim’ kelimesini eklemesinin toplumda kabul görmeyeceği ve rencide edici nitelikte olduğuna karar vermişti.

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Sancak: ‘Eşim feda olsun’ demedim

18 Kasım 2015’te açılan davada, Sözcü’nün 16 Mayıs 2015 tarihli nüshası ve internet sitesinde ‘Ethem Sancak’tan Erdoğan’a ilan-ı aşk’ başlığıyla yayınlanan haberde, Sancak’ın Erdoğan hakkında “Ona anam, babam, eşim, çocuklarım feda olsun” dediğinin yazıldığı belirtildi. Dilekçede habere Sancak’ın kullanmadığı ‘eşim’ kelimesinin eklenerek söylenmiş gibi gösterildiği ve kişilik haklarına zarar verdiği savunuldu. Bu nedenle tazminat ve kınama kararı verilip bu kararın ilan edilmesi istendi.

Mahkeme: Toplum kabul etmez, rencide edici

Yerel mahkeme, Sancak tarafından kullanılan “Anam, babam, ben ve çocuklarım sana kurban olsun” şeklindeki ifadelerin haber metninde maksadını aşan ve değiştiren biçime sokacak nitelikte kullanıldığına karar verdi. Sancak’ın sözlerinin ‘eşim’ kelimesi eklenip değiştirilmek suretiyle yayınlanmış olmasının, toplum tarafından kabul görmeyip kişiyi rencide edeceği ifade edildi. Bu durumun ‘basın ve haber yapma hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, davacının kişisel haklarına saldırı niteliğinde olduğu’ belirtildi.

Mahkeme, bu gerekçeyle Sözcü gazetesinin sorumlularının ve şirketin, ayrı ayrı kınanmasına ve bu kararın yayınlanmasına karar verdi.

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Kararın istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi, davanın sorumlu yazı işleri müdürü bakımından reddine, Sözcü gazetesini yayınlayan Estetik Yayıncılık A.Ş. yönünden ise tazminat ödeme talebinin kısmen kabulüne karar verdi.

‘Kalıplaşmış ifadeye ekleme yapılması kişilik haklarını ihlal etmez’

Yargıtay’a taşınması üzerine karar tamamen bozuldu. 4’üncü Hukuk Dairesi’nin kararında Anayasa ve Basın Yasası’ndaki basın özgürlüğüne ilişkin düzenlemelere yer verilerek ‘basının ayrı bir konumu olduğu ve basın dışı bir olaydaki davranış biçiminin hukuka aykırılık oluşturduğunun kabul edildiği durumlarda dahi, basın yoluyla yapılan bir yayının kamu yararı nedeniyle hukuka aykırılık oluşturmayabileceği’ anlatıldı.

Kararda şöyle dendi:“Davaya konu yayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacı Ethem Sancak tarafından televizyon programında sarf edilen söz ve ifadelere, yazılı yayında kısmen ekleme olmuş ise de, yayının güncel olduğu, özle biçim arasındaki dengeyi bozacak mahiyette bulunmadığı, davacı tarafından kalıplaşmış, övgü mahiyetinde olan ifadelerin kullanıldığı, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturacak bir ifade bulunmadığı ve yayının bir bütün halinde davacının övgü halindeki beyanlarını içerdiği anlaşıldığından bölge adliye mahkemesince verilen kararın bozulması gerekmiştir.”