Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, gazetede yayınlanan yazı ve haberler nedeniyle, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu’ya ceza vermiş, Mediha Olgun beraat etmiş, gazete sahibi Burak Akbay’ın dosyası ayrılmıştı.

Reklam

Sözcü’nün haberine göre gazetenin avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçeye bugün cevap verildi. Mahkemenin yeni kararında, Akbay hakkındaki tutuklanmasına yönelik yakalama kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararda, yurt dışında bulunan Akbay için hazırlanan kırmızı bültenin iadesi istenirken karara bir üst mahkemede itiraz edilebileceği dile getirildi.

Sözcü davasında gerekçeli karar açıklandı: ‘FETÖ’ye ‘can simidi’ oldu, ‘algı yarattı’

Sözcü davasında karar: Yedi gazeteci ve yazara hapis cezası

SON HABERLER

HRW: 2019 insan hakları raporu, Türkiye’de hukuk ve demokrasi krizinin göstergesi

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün, 2019 Dünya Raporu’nda Türkiye hakkında geniş kapsamlı bir değerlendirmeler yer aldı. Rapora göre Türkiye’de son dört yıldır hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında ciddi bir erozyon yaşandı. Raporda yürütmenin ve siyasetin Türk yargısı üzerindeki kontrol ve etkisinin artmasıyla mahkemelerin sistematik olarak asılsız suçlamaları kabul ettiği, ikna edici kanıtlar olmadan hükümetin siyasi muhalif olarak kabul ettiği gazeteci, muhalif siyasetçi, aktivist ve insan hakları savunucuları hakkında hüküm verdiği belirtiliyor.

HDP’li Önder: Davutoğlu’na ‘Görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga’da yayınlanan podcast dizisinin ikincisinde eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kesinlikle güvenmediğini ve başbakanlık koltuğuna oturmadan önce yaptıkları görüşmede bölge ve Kürt sorununa ilişkin görüşleri nedeniyle “bunlar ergen imam hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez” dediğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...