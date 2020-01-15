Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.
İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, gazetede yayınlanan yazı ve haberler nedeniyle, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu’ya ceza vermiş, Mediha Olgun beraat etmiş, gazete sahibi Burak Akbay’ın dosyası ayrılmıştı.
Sözcü’nün haberine göre gazetenin avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçeye bugün cevap verildi. Mahkemenin yeni kararında, Akbay hakkındaki tutuklanmasına yönelik yakalama kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kararda, yurt dışında bulunan Akbay için hazırlanan kırmızı bültenin iadesi istenirken karara bir üst mahkemede itiraz edilebileceği dile getirildi.