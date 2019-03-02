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Yaramazlara biraz batar!

Sözcü’nün iddiası: Yavaş’a ‘saldırı ihbarı’ var, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Bazı organize suç örgütü üyelerinin Ankara’ya taşındığı ve saldırı planı yaptığı, bu kişilerin hedefinde CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ın olduğu iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’nün haberine göre, Yavaş’a yakın isimler ‘saldırı ihbarı’ üzerine harekete geçti.

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Buna göre, ismi bir grup organize suç örgütüyle anılan bazı şahısların İstanbul’dan Ankara’ya gelerek, göstermelik olarak bazı güvenlik şirketlerinde işe başlatıldı. Bu şahısların önümüzdeki süreçte seçim çalışmalarını sabote etmeye yönelik girişimlerde bulunacaklarına dair duyumlar olduğu belirtildi. Bu sebeple Mansur Yavaş’ın koruma tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kaydedildi.

Yavaş’ın gece katıldığı programlarda pardösüsünün içine çelik yelek giydiği ve yakın korumalarının artırıldığı, toplantı yapılacak salonlarda da salonların girişinde dedektörlerle katılımcıların arandığı öğrenildi.

Araştırmalarını yayınlayan bütün anket firmaları Ankara’da Yavaş’ın kazanacağını öngörürken, rakibi AKP’li Mehmet Özhaseki ile arasındaki fark Yavaş lehine yüzde 3 ila 10 arasında gösteriliyor.

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