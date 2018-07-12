Sözcü’nün iddiası: Oktar devlet sırlarını İsrail’e verdi

Gözaltına alınan Adnan Oktar’ın devlet sırlarını İsrail’e verdiği iddia edildi.

Oktar, dün sabah saatlerinde polislerce gözaltına alınmıştı. Oktar ve gözaltı kararı verillen diğer 234 kişiye 31 farklı suç isnat edilmişti.

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Oktar’a yönetilen suçlamalardan biri de ‘siyasi ve askeri casusluk’. Oktar gözaltına alındığında ilk olarak “İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye’ye heyet gönderildi. Tayyip beyin İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi” demişti.

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre, Oktar’ı izleyen polis, onun İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile görüştüğünü tespit etti.

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İsrailli misafirini İstanbul’daki bir otelde ağırlayan Oktar’ın ona bazı bilgiler aktardığı öne sürüldü.

Yine iddiaya göre, Oktar ve adamlarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarıyla ilgili edindikleri bilgileri İsrail’e aktardığı araştırılıyor.

Polis, bu milletvekilinin de aldığı bilgileri İsrail’in gizli haber alma teşkilatı MOSSAD’a aktardığını belirledi.