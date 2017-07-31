Sözcü’nün iddiası: ‘FETÖ’ ihbarına itibar etmeyen kararı Akın Öztürk de imzaladı

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Sözcü gazetesi, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’le aynı içerikteki DVD’yi ‘görmezden gelen’ kararın altında, darbe girişiminin ardından tutuklanan eski hava kuvvetleri komutanı Akın Öztürk’ün imzasının olduğunu yazdı.

Saygı Öztürk’ün haberine göre Genelkurmay Güvenlik Dairesi Başkanlığı, ‘flash disk’le aynı içerikteki bir DVD’yi incelemek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etti.

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İzmir’deki bir belediye otobüsünde bulunduğu belirtilen DVD, 11 Aralık 2006’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, oradan da 16 Şubat 2007’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderildi.

Özkan’ın ilettiği bilgiler ise 5 Ocak 2007’de karargaha teslim edilmişti.

‘İntikam almak için…’

Komutanlıkta DVD’nin incelenmesi için aralarında personel, istihbarat, savcının da bulunduğu ‘Güneş Çalışma Grubu’ kuruldu.

Bu sırada Fethullah Gülen örgütüne mensup olduğu iddia edilen personelle ilgili İstihbarata Karşı Koyma birimi tarafından gerekli takipler yapıldığı, takipler sonucu olumsuz bir hususa rastlanmadığı bilgisi soruşturma heyetine aktarıldı.

Hazırlanan raporda, bu tür belgelerin TSK’nın itibarını zedelemek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TSK’dan intikam almak amacıyla hazırlandığı savunularak, soruşturmanın üstünün kapatıldığını düşünen bazı kişilerin, o dönem Tuncay Özkan’a ‘flash diski’ teslim ettikleri değerlendirildi.

İkinci imza

Öte yandan DVD’deki bilgilerle aynı olduğu için ‘flash disk’ hakkında yeniden araştırma yapılmasına gerek olmadığı yönündeki yazı, İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Yarbay Emin Mert’in imzasıyla 3 Şubat 2009’da üst makamlara arz ve teklif edildi.

Aynı gün dönemin İstihbarat Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Erdoğan Arslantaş, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Akın Öztürk, Kurmay Başkanı Korgeneral Korcan Pulatsü de imzaladı.

Son olarak yazı, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu tarafından da 4 Şubat 2009’da imzalandı. Rapor 9 Şubat 2009’da Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi.

Komutanlar suskun

Belgede imzası bulunan Korgeneral Korcan Pulatsü, konuya dair açıklama yapmak istemedi.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Aydoğan Babaoğlu da değerlendirdikten sonra konuşup konuşmayacağına karar vereceğini söyledi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu bilgilerin yer aldığı ‘flash disk’in geçmiş dönemde karargaha ulaştırılmasına rağmen üstünün örtüldüğünü söylemişti.

Bilgileri Genelkurmay’a ileten CHP’li vekil Tuncay Özkan da ‘flash disk’i geçen günlerde talep üzerine bir savcıya teslim etmişti.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, ‘FETÖ’ mensubu oldukları iddia edilen askerle ilgili soruşturmayı kapattığı suçlamasını reddetmişti.

Özkan’ın savcılık ifadesinde ‘flash diski’ verdiği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’un ‘benzer bilgileri içeren başka bir flash belleğin İzmir ilinden kendilerine önceden ulaştırıldığını kendisine söylediğini’ anlatmıştı.