Sözcü’den tutuklamalara itiraz: Erdoğan’ın yeri haberimizden önce biliniyordu

‘FETÖ’ operasyonunda iki çalışanı tutuklanan Sözcü gazetesinin avukatları üst mahkemeye itiraz etti.

İstanbul başsavcılığı, gazete hakkında ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Sözcü’nün imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın Fransa’da olduğu belirlenirken, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ve muhabir Gökmen Ulu gözaltına alınmıştı.

Olgun ve Ulu tutuklanmış, Yücekaleli ise serbest bırakılmıştı. Akbay için ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gazetenin avukatları Celal Ülgen ve İsmail Yılmaz 26 sayfalık dilekçeyle üst mahkemeye itirazda bulundu.

Avukatlar bir kez daha iddiaların, Meclis’te kurulan ‘darbe komisyonu’nun hazırladığı raporla yalanlandığını ileri sürdü.

‘Yeri biliniyordu’

İtiraz dilekçesinde şöyle denildi: “Gazeteci müvekkilimiz hakkında Cumhurbaşkanı’na suikast yapmaya teşebbüsten tutuklama kararı verilmesi bir takım varsayımlara ve faraziyelere dayanmaktadır. Somut hiçbir kanıt yoktur. Müvekkillerimiz ile alçak suikast timi lideri menfez paşa bir tutulmaktadır. Böyle absürt ve mantık dışı bir suçlama ile iki gazetecinin tutuklanması hukuki açıdan doğru değildir. Burada itham geniş tutularak tutuklamaya gidilmesi hedeflenmiştir. Müsnet suçtan müvekkillerimizin aklanacağı kesindir. Yukarıdaki paragraflarda müvekkillerimizin bu suçla ilişkilerinin bulunmadığını Cumhurbaşkanı’nın yerinin zaten çete tarafından çok önce, hatta keşif yapılarak öğrenildiği, sağır sultan tarafından bile duyulmuştur. Sebep – sonuç ilişkisinin kurulamadığı ortadadır. Her iki müvekkilimiz hakkında 8. Sulh Ceza Yargıcının verdiği 27 Mayıs 2017 günlü tutukluluğa ilişkin şartların oluşmadığı ve delil olarak ileri sürülen tüm verilerin afaki ve zorlama bilgiler olduğu, sebep sonuç ilişkisinin kurulamadığı ortadadır. Tutuklamanın kaldırılması ile bihakkın ya da tutuklamanın alternatif tedbirleri uygulanmak suretiyle salıverilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz.”

Sözcü iki haberle suçlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun soruşturma dosyasında iki haber var. İlki, 15 Temmuz 2016’da gazetenin internet sitesinde 16.25’te yayınlanan ‘Sözcü Erdoğan’ı buldu’ başlıklı haber.

Ulu’nun haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsü yer alıyordu.

Darbe girişiminden birkaç gün önce Erdoğan’ın basına çıkmadığı ve etkinliklere katılmadığı dikkat çekmiş, tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Sözcü’nün suçlandığı ikinci haber ise 1 Ocak 2016’da manşetten yayınlanan ‘2016 falınız’ başlıklı haber.

AA’nın aktardığına göre, haberde kullanılan, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerin yer aldığı görsel’ de soruşturma dosyasında.