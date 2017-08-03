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Sözcü’den ilk sayfadan tutukluluğa itiraz dilekçesi: Tanıklar tescilli ‘FETÖ’cü

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Sözcü gazetesi, haklarında yürütülen soruşturmanın davaya dönüşmeden düşürülmesi çağrısıyla ilk sayfasından dilekçe yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Başsavcılığı’nın, gazete hakkında ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan başlattığı soruşturması kapsamında, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ve internet sorumlu müdürü Melda Olgun tutuklanmıştı.

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Gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmış, gözaltına alınan mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ise serbest bırakılmıştı.

‘Gazetecilik yaptığımızı ispatladık’

Sözcü, tutuklu çalışanlarının serbest bırakılmasını, Akbay hakkındaki kararın kaldırılmasını, soruşturmanın da düşürülmesini talep etti.

İlk sayfasından halka açık bir dilekçe yayınlayan Sözcü, gazeteye ‘kripto FETÖ’cülerin iftiralarıyla’ 19 Mayıs’ta operasyon yapıldığını savunarak, “Operasyon tarihinden bu yana büyük bir hukuk mücadelesi veriyoruz” diye yazdı.

Dilekçe, şu sözlerle sunuldu: “Hakkımızdaki suçlamaları tek tek delilleriyle çürüttük. Hukuk dışı hiçbir işimizin olmadığını, sadece gazetecilik yaptığımızı ispatladık. Ancak bugüne kadar verdiğimiz dilekçelerden sonuç alamadık. Bu yüzden yandaki dilekçeyi adalete ve millete bir kez daha sunuyoruz.”

Gazetede bugün yayınlanan dilekçe şöyle:

Sözcü iki haberle suçlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun soruşturma dosyasında iki haber var. İlki, 15 Temmuz 2016’da gazetenin internet sitesinde 16.25’te yayınlanan ‘Sözcü Erdoğan’ı buldu’ başlıklı haber.

Ulu’nun haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsü yer alıyordu. 

Darbe girişiminden birkaç gün önce Erdoğan’ın basına çıkmadığı ve etkinliklere katılmadığı dikkat çekmiş, tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Sözcü’nün suçlandığı ikinci haber ise 1 Ocak 2016’da manşetten yayınlanan ‘2016 falınız’ başlıklı haber.

Haberde kullanılan, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerin yer aldığı görsel’ de soruşturma dosyasında.

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