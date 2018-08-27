Sözcü yazarının iddiası: Eski pilotlar harbe hazırlık için çağrılıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın sivil havacılık sektörüne geçen eski askerleri ‘harbe hazırlık eğitimi’ne çağırdığını iddia etti.

Öztürk yazısında ‘FETÖ’nün kumpasları’ nedeniyle ordudan ayrılan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edilen personel nedeniyle TSK’da belirgin bir şekilde pilot açığı yaşandığını hatırlattı.

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Sözcü yazarının aktardığına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı söz konusu açığı kapatmak amacıyla sivil havacılık şirketlerinde pilotluk yapan eski askerlere ‘göreve dönün’ çağrısı yaptı.

Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından pilotlara gönderilen mektupta şöyle dendi: “Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (…) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10’ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.”

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Öztürk’ün iddiasının doğru olması halinde, halen sivil hava yolu şirketlerinde çalışanların da kişisel ve sosyal hakları korunacak. Bu kapsamda görevlendirildikleri gün ve yapacağı uçuş saati uyarınca ek ücret verilecek.