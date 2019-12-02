Sözcü yazarı, ‘kaz yemeği’ne açıklık getirdi: Köyden geldi, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu su içti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu köyden getirilen kazı yemiş, yanında da su içmiş.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, gazetecilerle İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki restoranda bir araya gelerek yemek yedi. Restoranın çektiği görüntüyü Twitter hesabından alıntılayan iktidara yakın gazeteciler ise ikilinin kazın yanında şarap içtiğini öne sürdü.

Reklam

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’in de aynı görüntüyü paylaşması ve sofraya eleştiride bulunması üzerine yemekte bulunan gazetecilerden Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’ten bir açıklama geldi.

SİZCE CANAN KAFTANCIOĞLU,

EKREM İMAMOĞLU’NUN ŞARAP İÇTİĞİ BU ŞAKAFATLI SOFRAYI

NİÇİN SOSYAL MEDYAYA SIZDIRDI?

YORUMLARINIZI ALALIM😉 pic.twitter.com/Fbmo4Ch3EP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 1, 2019

Zeyrek, yemeği bir grup Kars ve Ardahanlı olarak organize ettiklerini, her yıl kaz sezonu açılışında yaptıklarını, geçen yıllarda da AKP’li Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan’ın katımıyla Ankara’da bir araya geldiklerini ifada etti.

Reklam

Sözcü yazarı, kazların, Kars’taki kendi köyünden geldiğini belirterek İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun su içtiğini ifade etti.

Zeyrek, Gökçek’e de çağrıda bulundu: “Amacımız Kars’ın ve muhteşem kazın tanıtımıdır. Tweet’lerinizle yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür etiyoruz. Lütfederseniz, Ankara’da sizinle de buluşup kaz yemek isteriz. Görüntüleri de kimse sızdırmadı. Ümraniye’de bir hemşehrimizin mekanında yaptık ve görüntüler mekanın Instagram hesabında ‘story’ olarak yayınlandı.”