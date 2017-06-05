Sözcü operasyonunda Gülerce ‘izi’: Darbeyi bilenler Erdoğan’ın yerinden haberdardı

Bir zamanlar Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e en yakınındaki isimlerden biri, hatta sözcüsü olarak bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce’nin, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadede ‘FETÖ’ operasyonunda iki çalışanı tutuklanan Sözcü gazetesine de ‘değindiği’ ortaya çıktı.

İstanbul başsavcılığı, gazete hakkında ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Sözcü’nün imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın Fransa’da olduğu belirlenirken, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ve muhabir Gökmen Ulu gözaltına alınmıştı.

Olgun ve Ulu tutuklanmış, Yücekaleli ise serbest bırakılmıştı. Akbay için ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

‘Erdoğan’ı hedef gösteren yaklaşım tarzı’

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Gülerce 13 çalışanı tutuklu Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmada tanık sıfatıyla 20 Aralık 2016’da ifade verdi.

Gülerce ifadesinde şunları söyledi: “Ben Zaman gazetesinden istifa ederken ‘Zaman artık Sözcü’ye döndü’ ifadesini kullanmıştım. Çünkü Sözcü gibi amansız bir Erdoğan düşmanlığına başlamışlardı. Ayrıca bu hususta Fehmi Koru’nun bilgisine başvurulmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Fehmi Koru Amerika’da Sözcü’nün sahibi olan Burak Akbay’ın Fethullah Gülen’le irtibatlı olduğunu yazmıştı. 15 Temmuz günü Erdoğan’ın Marmaris’te olduğuna dair haberlerin de kesinlikle 15 Temmuz’dan haberi olanların yapabileceği bir haber olduğunu düşünüyorum. Bütünüyle Erdoğan’ı hedef gösteren bir yaklaşım tarzıdır.”

17 Aralık sürecinde Star’a transfer

Bir zamanlar Gülen’in en yakınındaki isimlerden biri, hatta sözcüsü olarak bilinen Gülerce, 28 Şubat sürecinde Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiş, 17 Aralık sürecinde cemaatle arasına mesafe koymuş ve gazeteden ayrılıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk’ etmesiyle de bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star’a transfer olmuştu.

Koru ifade vermişti

Yıllar boyu Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru’nun, sahibi ve üç çalışanı hakkında ‘FETÖ’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan Sözcü hakkında ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Koru’nun, daha önce 2010 yılında Yeni Şafak’ta dile getirdiği bir iddia nedeniyle tanıklığına başvurulduğu belirtiliyordu.

Burak Akbay’ın babasıyla konuştuğunu söyleyen Koru, babasının kendisine “Burak İsviçre’de Cemaat’e ait bir evde yetişti” dediğini öne sürüyordu. Koru’ya göre Sözcü, Cemaat’in muhalefeti yönlendirmek için açtırdığı bir gazete olabilirdi.

Sözcü’nün imtiyaz sahibi Burak Akbay, Koru’ya verdiği yanıtta, “İftiracıların cezalandırılması için yargıya gittim ama netice alamadım” demişti.

Sözcü iki haberle suçlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun soruşturma dosyasında iki haber var. İlki, 15 Temmuz 2016’da gazetenin internet sitesinde 16.25’te yayınlanan ‘Sözcü Erdoğan’ı buldu’ başlıklı haber.

Ulu’nun haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsü yer alıyordu.

Darbe girişiminden birkaç gün önce Erdoğan’ın basına çıkmadığı ve etkinliklere katılmadığı dikkat çekmiş, tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Sözcü’nün suçlandığı ikinci haber ise 1 Ocak 2016’da manşetten yayınlanan ‘2016 falınız’ başlıklı haber.

AA’nın aktardığına göre, haberde kullanılan, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerin yer aldığı görsel’ de soruşturma dosyasında.