Sözcü muhabiri: ‘Mobbing’ ve ‘taciz’e uğradım; gazete yöneticisi: Tamamı yalan

Eski Sözcü gazetesi muhabiri Melis Bayraktar, gazetenin yöneticilerini mobbing uygulamakla suçladı. Bayraktar savcılığa da gitti. Suçlamanın odağındaki yönetici ise iddiayı reddetti.

Gazetede geçen yılın temmuz ayında çalışmaya başlayan ve beş ay önce ayrılan gazeteci Melis Bayraktar, savcılığa giderek gazetenin iki yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bayraktar, bir yöneticiyi ‘taciz’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’yla suçladı. Diğer bir yönetici ise mobbing konusunda diğer yöneticiye yardım etmekle suçlandı.

Gazeteci, kendi delillerini de savcılığa iletti.

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‘Teklifini reddettim, haberlerim yayınlanmadı’

Diken’e konuşan Bayraktar, yöneticinin kendisine iyi bir çalışan olduğunu ve gazetedeki pozisyonu hakkında konuşmak istediğini söylediğini belirterek yemeğe çıkma teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Anlatımına göre Bayraktar, teklife karşılık, buna gerek olmadığını, özel olarak yemek yemek istemediğini aktardı ve ofiste konuşabileceklerini söyledi.

Avrupa’da bazı yayınlarda da söyleşilerinin yayınlandığını belirten Bayraktar, söz konusu yöneticiyle konuşmalarının ardından müzisyen ve Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’yle söyleşi yaptığını, fotoğraflarını çektiğini dile getirdi.

Gazeteci, ünlü tenisçi Rafael Nadal’la yaptığı söyleşinin de Bruni gibi yayınlanmadığını belirterek Cannes Film Festivali’ni izlediğini ancak haber yapılmasına engel olduğunu kaydetti.

‘İddialar tamamen yalan’

İddiaların odağındaki yönetici Diken’e konuşarak iddiaları yalanladı.

Sözcü yöneticisi şunları söyledi: “Söz konusu şahıs yaklaşık beş ay önce falan işten ayrılan bir arkadaş. Psikolojisinin iyi olduğunu pek düşünmüyorum. Tamamen saçma sapan iddialar ve iftiralar. Karşılığı olmayan… Yemeğe çıkma teklifinde bulunmadım. Söylediklerinin tamamı yalan. Sanırım para almak için falan uğraşıyor. (Suç duyurusu hatırlatılınca) Savcılıktan bana öyle bir şey gelmedi. Tamamen deli saçması iddialar. Zaten kendisine avukatlarım iftira davası açacaklar. Açılmış bile olabilir, süreci tam bilmiyorum.”