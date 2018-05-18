Sözcü Kalın’dan ‘çözüm süreci’ yalanlaması: Cumhurbaşkanımızın gündeminde yok

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in ‘yeni çözüm süreci’yle ilgili iddiası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yalanlandı: “Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.”

Dün akşam Habertürk televizyonunda yayınlanan programda konuşan Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci başlayabileceği öngörüsünde bulunarak “Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar”demişti.

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Bugün yazılı bir açıklama yapan sözcü Kalın ise Çevik’in sözlerini yalanladı.

Kalın şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.”