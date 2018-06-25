Sözcü Kalın’dan BBC’ye suçlama: Sözlerim sansürlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin sözlerini sansürlediğini iddia etti.

Kalın, BBC Londra Radyosu’nda yayınlanan ‘Newshour’ programına katılarak 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

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Ancak daha sonra yazılı açıklama yayınlayan sözcü, röportajında bazı cümlelerinin sansürlendiğini ifade etti.

AA’da yer alan habere göre Kalın, röportajın son bölümünde İngiliz sunucunun ‘terör örgütü PKK’nın tezlerini gündeme getirdiğini, kendisinin de cevap verdiğini ancak cevabının sansürlendiğini’ dile getirdi.

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Sözcü, cevabında Türkiye’nin PKK, ‘FETÖ’ ve IŞİD’le eş zamanlı mücadelesinden bahsettiğini aktararak ‘sunucunun bir sorusu üzerine, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının gazeteci olarak adlandırılmasının da yanlış olduğunun altını çizdiğini’ kaydetti.

Kalın, sunucuya “Sen hiç Diyarbakır’a gittin mi?” sorusunu yönelttiğini ancak olumsuz cevap aldığını belirterek “Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır’a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün” dediğini aktardı.