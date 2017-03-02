Sözcü Kalın’a göre Bozdağ’a izin vermeyen Almanya’nın kararı Avrupa için endişe verici

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da konuşacağı toplantıya verilen iznin iptal edilmesini eleştirdi: “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici.”

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde yapılması planlanan toplantının iptaline gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterilmiş, Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bekir Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu: “Maalesef izinleri alınmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. İnsan hakları, demokrasi hukuk üstünlüğü üzerine konuşmalar yapan Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül edememiştir.”

Son olarak Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak konuyla ilgili duyulan rahatsızlık iletilmişti.

Adalet Bakanımız @bybekirbozdag'ın Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 2, 2017

3/Bu skandal kararın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 2, 2017

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kalın, şunları yazdı: “Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışanların gerçek yüzü bu tür kararlarla açık şekilde ortaya çıkıyor. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa’nın geleceği açısından endişe vericidir.”

Yücel’in ardından gerginlik başlamıştı

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından gerginlik baş göstermişti. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Almanya’da birçok kişi ve kurum Yücel’in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alman basını da Yücel ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatmıştı.

Yücel ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.