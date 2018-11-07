Sözcü Kalın: Türkçe ezanı gündeme getirmek tek parti özlemidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkçe ezan konusunu gündeme getirenlerin tek parti özlemi içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Kalın, PYD ve YPG’ye verilen her desteğin doğrudan ya da dolaylı olarak PKK’ya verilmiş bir destek olduğunu ifade etti.

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Kendileri için ‘iyi terör örgütü’ ya da ‘kötü terör örgütü’ diye bir ayrım olmadığını aktaran sözcü, “Türkiye’nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Kalın, beklentilerinin ABD’nin YPG ve PYD’yle angajmanını tamamen sonlandırması olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:“(ABD) PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG’yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK’dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır. Burada Türkiye’ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.”

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Kalın, darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ okullarının kapatıldığı ülke sayısının 21’e ulaştığını aktardı. Sözcü, “AK Parti’yi HDP ile aynı cümle içerisinde kullanmak bile siyasi bir safsatadır” dedi.

Kalın, Türkçe ezan tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Türkçe ezan meselesi bu ülkede tartışılmış, derin yaralar açmış ve çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu tekrar açmak, birilerinin tek parti iktidarını yeniden istediği anlamına gelir. Ezan 1400 küsur yıldır Arapça okunmaktadır. Dönüp, dönüp bu konuyu tekrar gündeme getirmek, birilerinin tek parti özlemi içinde olduğunu göstermektedir. Burada kasıt ezanın anlaşılmasıysa, bu da halkımızın aklı ile dalga geçmektir.”

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Ezan Türkçe okusun, ben anlayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” demişti.