Sözcü Kalın: IMF ile temas olmayacak, bu rivayetler ‘algı operasyonu’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin IMF ile ‘ne seçimden önce ne de seçimden sonra‘ bir teması olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: tccb.gov.tr (Arşiv)

Son dönemde basında yer alan haberlerde ve bazı köşe yazılarında IMF yetkililerinin gayri resmi olarak Türkiye’ye geldikleri ve Türkiye ile IMF arasında yerel seçimlerin ardından yapılabilecek kredi anlaşmalarının görüşüldüğü iddiaları yer almıştı.

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İlgili haberlerde 50 milyar doları aşabilecek bir kredi anlaşması üzerinde görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti.

Türkiye’nin yerel seçimlerden sonra IMF’ye gideceğine dair birtakım rivayetlerin dolandırıldığını söyleyen Kalın, bunların Türk ekonomisi ile ilgili ‘algı operasyonları‘ olduğunu belirtti ve “IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır” diye konuştu.

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‘Münbiç’te oyalama taktiklerinin faydası yok’

ABD ile ortak yürütülen Menbiç yol haritasının çok önceden hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen sözcü Kalın, ‘oyalama taktiklerinin‘ kimseye bir faydası olmayacağını ifade etti.

Kalın, ABD ile Menbiç yol haritası hakkında şunları kaydetti: “İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye’deki süreç açısından büyük önem arz ediyor.”