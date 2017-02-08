Sözcü Kalın duyurdu: El Bab’da hastane tepesi ele geçirildi, şu anda şehrin içindeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da hastane tepesinin ele geçirildiğini belirterek, “Şu anda şehrin içindeler” dedi.

El Bab’da bugünkü IŞİD saldırısında dört asker hayatını kaybetmiş, 13 asker yaralanmıştı.

TSK, El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu.

‘Obama yönetiminin bırakıp gittiği bir plan var’

NTV yayınında konuşurken ‘Fırat Kalkanı’ harekatında 2 bin kilometrekarelik alanın IŞİD’den temizlendiğini aktaran cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın harekata karşı tavrının olumlu olduğunu söyledi.

Kalın şöyle konuştu: “Hastane tepesinin ele geçirilmesi şu anlama geliyor, şu anda şehrin içindeler. Ayn El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesi DEAŞ’a vurulmuş bir darbe. Obama yönetiminin bırakıp gittiği bir plan var. Sadece bir temenni düzeyinde değil, Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi konusunda bir somut plan var. Trump’ın bu konudaki tavrı olumlu. Bu konu etrafında detaylı planlamalar şimdi bir eş güdüm içerisinde yönetilecek.”