Sözcü Kalın, bedelli askerlik için seçim sonrasını işaret etti: Şartlara göre bakılır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, merakla beklenen bedelli askerliğin şu anda gündemlerinde bulunmadığını belirtirken seçim sonrasını işaret etti.

Best FM radyo kanalındaki programa katılan Kalın, bedelli askerlikle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken bedelli gündemimizde yok.”

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Ekonomik sorunlar ve döviz kurlarının rekor kırmasına da değinen Kalın, ekonomik koşulları birçok durumun belirlediğini savundu: “Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere bütün ilgili ekonomik birimlerimiz gerekli adımları atacaktır ki, ekonomide bir rahatlama olsun, dolarda bir rahatlama olsun. Bu çünkü çok doğal değil suni, şişirilmiş bir artış.”

Seçimin erkene alınmasının piyasalarda olumlu bir hava yarattığını belirten Kalın, Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu, ülkede yaşanan birçok sıkıntıya rağmen geçen yıl büyüme oranının 7,4 olarak gerçekleştiğini söyledi. Kalın, “Türk ekonomisinin bünyesi sağlam, zayıf olsaydı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk ekonomisi çökerdi.”