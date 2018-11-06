Sözcü Kalın: ABD ‘YPG’yi, PYD’yi PKK’dan ayırıyoruz’ diyerek kandıramaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin üç PKK yöneticisinin yakalanmasına yardım edenlere ödül vereceği açıklamasına ihtiyatlı yaklaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’ kapsamında PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’a 5, Cemil Bayık’a 4, Duran Kalkan’a da 3 milyon dolar ödül belirlemiş, bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olunmasını istemişti.

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Habertürk TV’de ‘Teke Tek’ programına katılan Kalın, ABD’nin bir politika tercihi yaptığını (YPG’nin desteklenmesini kast ediyor), bunu devam ettirmek için zorlandığını ifade etti.

ABD’nin “YPG’yi, PYD’yi PKK’dan ayırıyoruz” diyerek kendilerini kandıramayacağını aktaran Kalın, PKK’lıların başına ödül konmasının ‘geç kalınmış bir karar’ olduğunu kaydetti.

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Sözcü şöyle devam etti: “YPG ve PYD’yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. Münbiç yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak. Bizim beklentimiz ABD’nin PYD ve YPG ile angajmanını bitirmesi. Türkiye’nin Fırat’ın doğusu politikasını değiştirmez. Bu adımı ihtiyatla karşılıyoruz.”