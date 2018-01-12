Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sözcü gazetesi Gökçek’i reddetti: Bizde yazması söz konusu olamaz

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

 

Sözcü gazetesi, eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in köşe yazarı olma isteğini reddetti.

Fotoğraf: DHA

Başkanlıktan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle istifa eden Melih Gökçek dün Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e verdiği söyleşide, “Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü’de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü’de yazmayı tercih ederim” demişti.

Reklam

Gökçek’e yanıt Sözcü’deki Tokmak adlı köşeyi kaleme alan Rahmi Turan’dan geldi.

Turan şöyle yazdı: “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP’lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle SÖZCÜ o sözlere yer verdi…Melih Gökçek’le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun SÖZCÜ’de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”

Şaka değil, açıkça söyledi: Gökçek, Sözcü’de Çölaşan’a köşe komşusu olmak istiyor

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

697 sayılı KHK yayınlandı: 1823 kişi göreve iade, 262 kişi ihraç edildi

  Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükümünde kararname (KHK) yayınlandı. 697 sayılı KHK ile OHAL kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 1823 kişi görevine iade edilirken 262 kişi kamudan ihraç edildi. Göreve iade edilen 1823 kişi,  ‘Mor Beyin’ adlı internet programı aracılığıyla Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı ByLock’u bilmeden telefonlarına indirenlerden oluşuyor. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...