Sözcü davasında tanık olarak dinlenen Koru: Öyle hissettim

Sözcü gazetesinin imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın gençliğinde İsviçre’de Gülen Cemaati evlerinde yetiştiği iddiasını gündeme getiren gazeteci Fehmi Koru ‘çark etti.’ Koru, “Ben öyle hissettim” dedi.

Yıllar boyu Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Koru’nun, sahibi ve üç çalışanı hakkında ‘FETÖ’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan Sözcü hakkında ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

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Koru, Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay’ın, “Burak İsviçre’de Cemaat’e ait bir evde yetişti” dediğini öne sürüyordu.

Koru’ya göre Sözcü, Cemaat’in muhalefeti yönlendirmek için açtırdığı bir gazete olabilirdi.

‘Mizahi bir bitiş olsun diye’

Sözcü’den Hande Zeyrek ve Can Özçelik’in haberine göre Sözcü gazetesiyle ilgili davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, mahkeme heyetinin sorularına yanıt veren Koru, davaya konu yazısının yayınlandığı köşe için şunları söyledi: “O köşe kulis yazılarının yer aldığı bir köşeydi. Yazımın geneli dikkate alındığında mizahi bir bitiş olsun diye öyle bitirdim.”

Gazetenin kuruluş felsefesi hakkında bilgiye sahip olmadığını belirten Koru, 2010 yılında kaleme aldığı bir yazıdan hareketle başka şeylerin yazıldığını anlattı.

Koru şöyle konuştu: “Bir gezi sırasında Ertuğrul Akbay, ‘Oğlunun öğrenci olduğu yurtdışında güzel insanlarla tanışarak dini hassasiyetlere sahip insan olarak yetiştiğini’ söylemişti. Bugünden geriye baktığımda o dönemin şartları içinde mübalağalı, övünme meselesi olarak o günün şartları içinde söylediğini ve gerçek olmadığı hissine kapıldım.”

‘O zaman FETÖ yok’

Mahkeme başkanının, “Güzel insanlar ifadesi Cemaat mi? FETÖ mü geçti konuşmada” sorusunaysa Koru şu yanıtı verdi: “Bu 1990’lı yılların ilk yıllarında. O zaman FETÖ yok. Cemaat diye adlandırılan bir grup var. Ben oraya çektim. Başka yurtdışında olan insanlar olmadığını düşünerek oraya çektim. O sırada kendisinin çocuğunu övmek amaçlı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum.”

Yanıtının ardından Koru’ya savcılıktaki ifadesini hatırlatan mahkeme başkanı, “İsviçre’de Cemaat’e ait bir evde kaldığı cümlesi var” dedi.

‘İfademde geçiyorsa yanlış’

Bunun üzerine Koru, ifadesinde öyle bir şey geçiyorsa yanlış olacağına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Yazımda o kanaate sahip olduğum için, o dönemde Cemaat ile irtibatlı güzel insanlarla tanışmak olduysa, ev sohbetleri olmuşsa o yöne işaret edecek bir cümleyi kurdum. O zaman FETÖ yoktu. Güzel insanlar anlamında yorumladım. Yazıyı 2010 yılında yayınladım. O zaman 17/25 yok. 15 Temmuz yok. O sırada yazdığım bir yazı münhasıran bu konuya ayrılmış bir yazı da değil. Bir paragraflık bir şey.”

Mahkeme davanın sanıkları için adli kontrol ve yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı 30 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Gazete hakkında geçen Mayıs’ta başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yakalama kararı çıkarılmış, gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu önce tutuklanmış, sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma dosyasında iki haber var. İlki, 15 Temmuz 2016’da gazetenin internet sitesinde 16.25’te yayınlanan ‘Sözcü Erdoğan’ı buldu’ başlıklı haber.

Ulu’nun haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsü yer alıyordu.

Darbe girişiminden birkaç gün önce Erdoğan’ın basına çıkmadığı ve etkinliklere katılmadığı dikkat çekmiş, tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı.