Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Sözcü davasında muhabir Gökmen Ulu için tahliye kararı

Share41
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 42

 

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün ikinci celsesi yapılan Sözcü gazetesi davasının ilk duruşmasında ara kararını verdi. Mahkeme, cezaevinde bulunan Gökmen Ulu için yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye kararı verdi.

Fotoğraf: Twitter

Gazete hakkında mayıs ayında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yakalama kararı çıkarılmış, gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu tutuklanmış, muhasebe müdürü Yonca Kaleli ise mahkemece serbest bırakılmıştı. 22 Eylül’de de Olgun tahliye edilmişti.

Reklam

‘Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek’ten 15 yıla kadar hapis istemiyle yargınan Ulu, Erdoğan’ın 15 Temmuz’da kaldığı oteli haberleştirmişti.

Tutuklu yargılanan Ulu, dünkü ilk celsede kendi haberinden çok daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerinin darbeciler tarafından bilindiğinin birçok kez kanıtlandığını söylemişti.

‘FETÖ’ yöneticiliğiyle suçlanan Sözcü’nün imtiyaz sahibi: Semtine bile uğramadım

Sözcü muhabiri Ulu: Haberimden önce darbeciler Erdoğan’ın yerini biliyordu

Sözcü çalışanı Olgun’dan avukatına: Dertleri bizi çıkarmak değil siyasi şovdu

Sözcü’nün tutuklu internet sorumlu müdürü Mediha Olgun’a tahliye kararı

Sözcü iddianamesi hazır: İmtiyaz sahibine ‘terör örgütü yöneticisi’ suçlaması

Sözcü’den ilk sayfadan tutukluluğa itiraz dilekçesi: Tanıklar tescilli ‘FETÖ’cü

Sözcü operasyonunda Gülerce ‘izi’: Darbeyi bilenler Erdoğan’ın yerinden haberdardı

Sözcü’den tutuklamalara itiraz: Erdoğan’ın yeri haberimizden önce biliniyordu

Sözcü’nün patronu Akbay: Delikanlı gibi çıkın, Sözcü’nün sahibi olmakla suçlayın

Sözcü darbe raporuna işaret etti: Erdoğan’ın yeri haberimizden önce biliniyordu

Sözcü’nün patronu Akbay’a tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Sözcü’nün tutuklu muhabiri: Terör örgütü, Erdoğan’ın yerini gazeteden mi öğrenir?

SONAR Başkanı Bayrakçı: Sözcü operasyonu referandum öncesi olsaydı, AKP kaybederdi

Sözcü’nün adliyeye sevk edilen üç çalışanından ikisi tutuklandı

Sözcü’nün mali işler müdürü de gözaltında

Sözcü’nün avukatı: Hem paralele hem hükümete paralel yeni bir derin devlet var

Sözcü’nün ‘Cemaat bağı’ iddiası yeniden: Koru’ya göre gazetecilik, Akbay’a göre iftira

Sözcü’ye operasyonda manidar ‘tanık’: Fehmi Koru ifadesi soruşturma dosyasında

Sözcü konu basın özgürlüğü olunca yazacak bir şey bulamadı

‘Erdoğan’ın tatili’ni haberleştiren Sözcü muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı

Sözcü’ye soruşturmanın gerekçesi iki haber: Erdoğan’ın tatili ve ‘2016 falı’

Sözcü’yü ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Talimatla başlık atmıyor, rahatsızlık veriyor

Star yazarı Zentürk isyan etti: Önce Oğuz Güven şimdi de Sözcü, anlayamadım

Gözaltı kararı çıkarılan Sözcü’nün patronu Akbay: Savcının ‘firari’ açıklaması skandal

Başsavcı Fidan: Sözcü’ye operasyon sadece patrona ve birkaç çalışana yönelik

Sözcü’nün yayın yönetmeni: Kulağımıza gelmişti, bunu yapanlar kripto ‘FETÖ’cü

Sözcü’nün avukatı: Gözaltı kararı yok, sadece arama ve el koyma kararı var

Sabah duyurdu: Sözcü’deki gözaltıların nedeni ‘FETÖ’ ve ‘Erdoğan’ı bulduk’ haberi

 


Share41
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 42

SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Kasım 2017

1- Başbakanın ‘Devletle iş yapmayın’ diye öğüt verdiği oğlu 27 milyonluk ihale almış

“Oğullarıma devletle iş yapmayacaksınız tavsiyesinde bulundum” diyen Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım sekiz ay önce devletten yaklaşık 27 milyon liralık (6 milyon 980 bin dolar) ihale almış.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...