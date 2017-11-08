Sözcü davasında muhabir Gökmen Ulu için tahliye kararı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün ikinci celsesi yapılan Sözcü gazetesi davasının ilk duruşmasında ara kararını verdi. Mahkeme, cezaevinde bulunan Gökmen Ulu için yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye kararı verdi.
Gazete hakkında mayıs ayında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yakalama kararı çıkarılmış, gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu tutuklanmış, muhasebe müdürü Yonca Kaleli ise mahkemece serbest bırakılmıştı. 22 Eylül’de de Olgun tahliye edilmişti.
‘Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek’ten 15 yıla kadar hapis istemiyle yargınan Ulu, Erdoğan’ın 15 Temmuz’da kaldığı oteli haberleştirmişti.
Tutuklu yargılanan Ulu, dünkü ilk celsede kendi haberinden çok daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerinin darbeciler tarafından bilindiğinin birçok kez kanıtlandığını söylemişti.
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