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Yaramazlara biraz batar!

Sözcü davasında karar: Yedi gazeteci ve yazara hapis cezası

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli hapis cezaları verildi.

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, sanıklardan yedisine ceza verirken, gazetenin sahibi Burak Akbay’ın dosyasının ayrılmasını istedi.

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Verilen cezalar şöyle: Yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya üçer yıl altışar ay 15’er gün, yayın yönetmeni Metin Yılmaz ile sozcu.com.tr yayın yönetmeni Mustafa Çetin’e üçer yıl dörder ay, internet haber koordinatörü Yücel Arı, muhabir Gökmen Ulu ile muhasebeci Yonca Yücekaleli’ye ikişer yıl birer ay.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ayrılırken, gazetenin eski çalışanı Mediha Olgun beraat etti.

Sözcü davası

Gazeteye yönelik ilk dava patron Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, eski çalışan Mediha Olgun ve muhasebeci Yonca Yücekaleli hakkında açılmıştı. Daha sonra yazarlar Emin Çölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin’e de dava açılmıştı. Tüm isimlere ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçlaması yöneltilmiş, davalar birleştirilmişti.

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Davanın mütalaasında Çölaşan, Doğru, Ulu, Yılmaz, Çetin, Arı ve Yücekaleli hakkında ‘FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Dava sürecinde gazeteden ayrılan Olgun hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edilmişti. Burak Akbay için de kırmızı bülten talep edilmişti.

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