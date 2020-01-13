Sözcü davasında gerekçeli karar açıklandı: ‘FETÖ’ye ‘can simidi’ oldu, ‘algı yarattı’

Sözcü gazetesi yazar ve çalışanlarından yedisinin ‘FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ceza aldığı davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, ‘Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR’larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği’ öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kararda, “Zaman gazetesinin kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetlerini yürütme görevi Sözcü gazetesi tarafından yapılmaya çalışılmıştır” ifadesi de yer aldı.



İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu’ya ceza vermiş, Mediha Olgun beraat etmiş, gazete sahibi Burak Akbay’ın dosyası ayrılmıştı.

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Kararla ilgili 165 sayfalık gerekçeli karar tamamlandı.

‘Algı faaliyetleri Sözcü gazetesi tarafından yapılmıştır’

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

“Sözcü gazetesinin özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonraki yayın politikası haber içerikleri, internet haber sitesi üzerinden yapılan haberler ve kullanılan dil ve üslup incelendiğinde örgütün kullandığı yayın çizgisi ile aynıdır.

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“Tamamen uydurma, montajlanmış, hakkında yayın yasağı getirilmiş haberleri kamuoyuna sunmadan önce bu haberlerin gerçekliği konusunda araştırma yapma yükümlülüğü vardır. Örgütün algı faaliyeti çerçevesinde sunduğu tüm haberlerin bir kaç dakika sonra Sözcü gazetesine ait haber sitesinden hemen kamuoyuna duyurulması, basının kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında olmayıp, algı yürütme faaliyeti kapsamındadır.

Üstelik Sözcü gazetesi tarafından bu kapsamda algı içeren haberler bir kaç defa değil, yüzlerce olup uzunca bir zaman dilimine yayılmıştır. Böylelikle Zaman gazetesi kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetlerini yürütme görevi Sözcü gazetesi tarafından yapılmaya çalışılmıştır.

‘Sözcü FETÖ’ye can simidi oldu’

Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sürecinden başlayarak 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra da devam eden haberleri bir bütün olarak incelendiğinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün amaç ve ideallerine hizmet eder vaziyettedir.

Sözcü gazetesi 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR’larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlenmiş, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulmuştur.

Bunlar gazetecilik faaliyeti kapsamında olamaz. Örgütün tüm topluma yaymayı amaçladığı algı Sözcü gazetesi tarafından yapılmıştır.

‘Arada her ne kadar organik bağ yok ise de…’

Gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de kamuoyunda örgütün stratejileri doğrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği, bu kapsamda Sözcü medya kurumunun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım eylemini işlediği tüm dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşılmıştır.”

Sözcü davası

Gazeteye yönelik ilk dava patron Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, eski çalışan Mediha Olgun ve muhasebeci Yonca Yücekaleli hakkında açılmıştı. Daha sonra yazarlar Emin Çölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin’e de dava açılmıştı. Tüm isimlere ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçlaması yöneltilmiş, davalar birleştirilmişti.

Davanın mütalaasında Çölaşan, Doğru, Ulu, Yılmaz, Çetin, Arı ve Yücekaleli hakkında ‘FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Dava sürecinde gazeteden ayrılan Olgun hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edilmişti. Burak Akbay için de kırmızı bülten talep edilmişti.

27 Aralık’ta oy birliğiyle alınan kararda, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay’ın savunmasının alınmamış olması, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmekte olmasını dikkate alarak, dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan üç yıl altı ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İnternet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Metin Yılmaz da aynı suçtan üç yıl dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu hakkında ise aynı suçtan iki yıl birer ay hapis cezası verilmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ise dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması dikkate alınarak beraatine karar verilmişti.



