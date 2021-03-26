‘Söz, yetki, karar’ çocuklara: Kadıköy’de ‘Çocuk Meclisi’ kuruluyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘çocuk meclisi’ kuruluyor.
Kadıköy Belediyesi’nin Çocuk Meclisi, ilçede yaşayan çocukları cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil eden bir meclis olma iddiasıyla yola çıkıyor.
Çocuk platformuna üye 9-13 yaş arasındaki çocuklar, seçimlerin sonunda meclise seçilecek. Meclis, iki ayda bir toplanarak çalışmalarını yürütecek.
İki yılda bir yeni meclis üyeleri seçilecek. Mecliste çocuklar ilçede alınacak kararlar için fikir beyan edip söz sahibi olabilecek.