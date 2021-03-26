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Yaramazlara biraz batar!

‘Söz, yetki, karar’ çocuklara: Kadıköy’de ‘Çocuk Meclisi’ kuruluyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘çocuk meclisi’ kuruluyor.

Fotoğraf: Reuters

Kadıköy Belediyesi’nin Çocuk Meclisi, ilçede yaşayan çocukları cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil eden bir meclis olma iddiasıyla yola çıkıyor.

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Çocuk platformuna üye 9-13 yaş arasındaki çocuklar, seçimlerin sonunda meclise seçilecek. Meclis, iki ayda bir toplanarak çalışmalarını yürütecek.

İki yılda bir yeni meclis üyeleri seçilecek. Mecliste çocuklar ilçede alınacak kararlar için fikir beyan edip söz sahibi olabilecek.

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Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.