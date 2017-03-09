Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

‘Söz verdik lidere’: ‘Hayır’cı MHP’lilerin etkinliğine tekbirlerle girmek isteyenlere engel

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesinde düğün salonunda düzenledikleri toplantıya tekbirler eşliğinde girmeye çalışan yaklaşık 150 kişilik grup, polis anonsunun ardından dağıldı.

Fotoğraf: DHA

Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı.

İçeri girenlerin üstü aranırken, Özdağ ve Hallaçoğlu’nun ardından düğün salonuna doğru yürümek isteyen yaklaşık 150 kişilik ülkücü grubu polisler durdurdu.

Polisle bir süre konuşan grup, ‘Ümit şaşırma sabrımızı taşırma’, ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’, ‘Söz verdik lidere, Mersin tek kale’ diye slogan attı.

Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen grup, Özdağ’ın yanlarına gelmesini isteyerek tekbir getirdi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca salona girmek isteyen grup, polisin müdahale edeceği yönündeki anonsunun ardından dağıldı.

Ne olmuştu?

Eski MHP’li Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini de yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’

Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmiş, saldırı başladığı sırada henüz konuşmalarına başlamayan Özdağ ve Halaçoğlu yerlerinden kalkmayarak soğukkanlı bir tavır sergilemişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’nu dinlemeye gelenler saldırganlarla herhangi bir fiziksel temastan kaçınırken kürsüyü işgal eden grubun kürsüdeki sandalyeleri izleyicileri fırlattıkları görülmüştü.

Özdağ, saldırının sorumlusunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Son olarak Bahçeli, partisinin ‘Hayır’ kampanyası yürüten isimlerine arka arkaya gelen saldırıların bilinçli yapıldığını savunarak, “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro” demişti.

Bahçeli, ‘Hayır’cı MHP’lilere saldırıları yorumladı: Her yer oyun, her yer tiyatro

Eski MHP’li Özdağ’dan suç duyurusu: Saldırının sorumlusu Bahçeli

Ülkü Ocakları başkanından, ‘Hayır’cı seleflerine tehdit: Pahalıya mal olur

Eski MHP’li Oğan’dan kendisine söz hakkı vermeyen Habertürk’e: Gücü yalakalığında

‘Ülkücü işini yarım bırakmaz’: ‘Hayır’cı Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğine saldırı

Bahçeli’den eski MHP’li Oğan’a saldırıya ‘tuhaf yorum’: Ülkücü işini yarım bırakmaz

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’a saldırı: ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’

MHP’li Semih Yalçın’dan partisinin ‘Hayır’cılarına: Siyasi metamorfoz geçirdiler

Muhalif dört isme ihraç isteyen MHP ‘parti birliği’ne işaret etti: Mesele ‘Hayır’ değil

‘Hayır’cı MHP’li vekile kaymakamlık konferans için önce salon izni verdi, sonra iptal etti

MHP’de muhalifler ‘Hayır’da ısrarcı: Bir kez daha ‘yanıldık’ demelerini istemiyoruz

MHP’de ‘Hayır’cı tasfiyesine devam: Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi

İhraçları istenen ‘Hayır’cı MHP’li vekiller: Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz

Beklenen hamle: Oğan ve Halaçoğlu dahil dört ‘Hayır’cı MHP’linin ihracı istendi

Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

Akşener’e ‘Hayır’ ablukası: Salonun ışıkları kapatıldı, toplantı engellenmek istendi

Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

MHP’li Karakaya’dan partisinin ‘Hayır’cı vekillerine: Affedilir değil, gereken yapılacak

Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

MHP Safranbolu ilçe yönetimi, ‘Genel merkezin politikalarını tasvip etmiyoruz’ diyerek istifa etti

Ülkücülerin ‘Hayır’ cephesindeki kanalı Üç Hilal: MHP bu sistemle yok olup gider

Akşener’e göre anketler yüzde 60 civarında ‘Hayır’: Milli mücadele tavrı göstereceğiz

MHP’de içeriden ‘karşı atak’: ‘Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor’ platformu kuruldu

MHP’de ‘kıyım’ sürüyor: ‘Hayır’cı Gölbaşı teşkilatı feshedildi

‘Taban ateş püskürüyor’: MHP’de muhalifler ‘Hayır’ için sahaya inecek

Kulis: AKP, ‘Hayır’cı MHP’lileri ‘HDP vurgusuyla’ sandıktan uzak tutmaya çalışacak

MHP kalelerinde ayrılan ayrılana: ‘Hayır’ diyen ilçe başkanı görevinden alındı

AKAM araştırması: MHP seçmeninin yarısı ‘Hayır’ diyecek, kararsızlar yüzde 15

Reuters analizi: Referandumda MHP belirleyici, HDP’nin tavrı diğer partilileri etkiler

SON HABERLER

‘Söz verdik lidere’: ‘Hayır’cı MHP’lilerin etkinliğine tekbirlerle girmek isteyenlere engel

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesinde düğün salonunda düzenledikleri toplantıya tekbirler eşliğinde girmeye çalışan yaklaşık 150 kişilik grup, polis anonsunun ardından dağıldı. Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı. İçeri girenlerin üstü aranırken, Özdağ ve Hallaçoğlu’nun ardından düğün salonuna doğru yürümek isteyen yaklaşık […]

Akşam Postası / 9 Mart 2017

1- Hükümetin aslında demek istediği: Alman yönetimine değil, uygulamalara ‘Nazi’ dedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’nin Alman yönetimini hedef almadığını, uygulamaların o döneme benzediğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...