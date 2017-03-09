‘Söz verdik lidere’: ‘Hayır’cı MHP’lilerin etkinliğine tekbirlerle girmek isteyenlere engel

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesinde düğün salonunda düzenledikleri toplantıya tekbirler eşliğinde girmeye çalışan yaklaşık 150 kişilik grup, polis anonsunun ardından dağıldı.

Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı.

İçeri girenlerin üstü aranırken, Özdağ ve Hallaçoğlu’nun ardından düğün salonuna doğru yürümek isteyen yaklaşık 150 kişilik ülkücü grubu polisler durdurdu.

Polisle bir süre konuşan grup, ‘Ümit şaşırma sabrımızı taşırma’, ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’, ‘Söz verdik lidere, Mersin tek kale’ diye slogan attı.

Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen grup, Özdağ’ın yanlarına gelmesini isteyerek tekbir getirdi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca salona girmek isteyen grup, polisin müdahale edeceği yönündeki anonsunun ardından dağıldı.

Ne olmuştu?

Eski MHP’li Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini de yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’

Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmiş, saldırı başladığı sırada henüz konuşmalarına başlamayan Özdağ ve Halaçoğlu yerlerinden kalkmayarak soğukkanlı bir tavır sergilemişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’nu dinlemeye gelenler saldırganlarla herhangi bir fiziksel temastan kaçınırken kürsüyü işgal eden grubun kürsüdeki sandalyeleri izleyicileri fırlattıkları görülmüştü.

Özdağ, saldırının sorumlusunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Son olarak Bahçeli, partisinin ‘Hayır’ kampanyası yürüten isimlerine arka arkaya gelen saldırıların bilinçli yapıldığını savunarak, “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro” demişti.