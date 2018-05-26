Diken

Yaramazlara biraz batar!

Söz MHP’de: Saadet üyeleri pankart indirip ateş etti, meşru müdafaa hakkını kullandık

 

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Saadet Partisi üyelerinin MHP’lilere ateş açtığını iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

Saadet Partisi, dün gece pankart asarken, kendilerini MHP pankartlarını indirmekle suçlayan partililerin saldırısına uğradıklarını bildirmişti. Olayda biri milletvekili adayı olmak üzere yedi kişi yaralanmıştı.

Reklam

‘Ateş ettiler’

Baştuğ, Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, Saadet’i ‘küçük ve önemsiz parti’ olarak tanımladı.

Saadet üyelerinin MHP afişlerini indirdiklerini savunan MHP’li yönetici, şunları kaydetti: “Bu durumu gören, yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız kendilerini ikaz etmişler ancak grup başta sopa tekme ve yumruklarla cevap vermiş, karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır.”

Reklam

Saadet Partisi: Ankara’da MHP’liler bize saldırdı, biri ağır yedi yaralı var

SON HABERLER

Koç hakkında suç duyurusu: Ciddi ciddi ‘FETÖ’cü olduğumu düşünüyorlar

Kendisi hakkında 101 kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) suç duyurusunda bulunduğunu belirten Fenerbahçe kulübü başka adayı ve iş insanı Ali Koç, “Ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. Gülüyorsunuz buna ama gülmeyin bu ciddi bir suçlama, tüm bunlar için elimi taşın altına koyuyorum” diye konuştu. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...