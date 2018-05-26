Söz MHP’de: Saadet üyeleri pankart indirip ateş etti, meşru müdafaa hakkını kullandık

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Saadet Partisi üyelerinin MHP’lilere ateş açtığını iddia etti.
Saadet Partisi, dün gece pankart asarken, kendilerini MHP pankartlarını indirmekle suçlayan partililerin saldırısına uğradıklarını bildirmişti. Olayda biri milletvekili adayı olmak üzere yedi kişi yaralanmıştı.
‘Ateş ettiler’
Baştuğ, Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, Saadet’i ‘küçük ve önemsiz parti’ olarak tanımladı.
Saadet üyelerinin MHP afişlerini indirdiklerini savunan MHP’li yönetici, şunları kaydetti: “Bu durumu gören, yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız kendilerini ikaz etmişler ancak grup başta sopa tekme ve yumruklarla cevap vermiş, karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır.”