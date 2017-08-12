Söz çArşı’da: IŞİD’in katlettiği insanlara saygı duruşunu bozanlar ‘PKK dışarı’ diyor

Beşiktaş’ın muhalif tribün grubu çArşı’nın liderlerinden Ayhan Güner, siyah-beyazlı taraftarların Süper Kupa finalinde açtığı ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartının arkasında durdu: “İki öğretmenimiz masumane biçimde haklarını arıyorlar. Başka türlü düşünmeyi ayıp sayarım.”

Samsun başsavcılığı, söz konusu pankartı açtıkları öne sürülen siyah-beyazlı 17 taraftar hakkında ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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Savcılığın açıklamasında, KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başlattıkları açlık grevinin 157’nci günündeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ‘DHKP-C militanı’ ilan edilmişti.

‘IŞİD’in katlettiği insanlara saygı duruşunu bozanlar’

Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan Güner, “Neydi o pankartın mesajı?” sorusunu “‘Nuriye ve Semih’ deyince filanca örgüt, İzmir Marşı’nı söyleyince ‘PKK dışarı!’ diyorlar. Bunu diyenler, IŞİD’in katlettiği insanlara saygı duruşunu bile bozanlar” diye yanıtladı.

Türkiye ile İzlanda arasında 13 Ekim 2015’te Konya’da oynanan maç öncesinde, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükselmişti.

‘İki öğretmenin masumane hak arayışı’

“Son yıllarda iki kutup oluştu. Biri ne derse diğeri onu vatan hainliğiyle suçluyor” diyen Güner şöyle devam etti: “İzmir Marşı’nı tanıdığım tüm AK Partili, MHP’li, CHP’li arkadaşlarım söyler. Konyaspor başkanının son 20 günde yaptığı açıklamalar ortada ama nedense fatura Fikret Orman’a kesildi! İki öğretmenimiz masumane biçimde haklarını arıyorlar. Başka türlü düşünmeyi ayıp sayarım.”