‘Soylu’ya suikast hazırlığı’ iddiası: Kadıköy’deki operasyonda bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’deki operasyonda bir kişi hayatını kaybetti.

Terörle mücadele polisleri Koşuyolu Mahallesi’ndeki Betül Sokak’taki bir siteye dün gece yarısı operasyon düzenledi.

Evde çatışma çıktığı belirtilirken, olay yeri inceleme ekipleriyle savcının incelemesi saat 05.00 sıralarında tamamlandı.

Operasyonda hayatını kaybeden İnanç Özkeskin’in cenazesi, zırhlı araçlar eşliğinde Yenibosna’daki adli tıp kurumuna getirildi.

Suikast şüphesi

Yazılı açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonun DHKP-C’ye yönelik olduğunu kaydetti: “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DHKP/C terör örgütü mensubu İ.Ö.’nün yakalanmasına yönelik Kadıköy’de bulunan bir adrese yapılan operasyonda, şahıs, teslim olması yönünde yapılan tüm uyarılara rağmen teslim olmamış ve görevlilerimize silahla karşılık vermesi sonucu ölü ele geçirilmiştir.”

KATİL POLİS TAYAD'LI İNANÇ ÖZKESKİN'İ EVİNDE KATLETTİ. TÜM AİLELERİMİZİ TAYAD'A BEKLİYORUZ İNANÇ ÖZKESKİN ÖLÜMSÜZDÜR — TAYAD'lı Aileler (@TayadliAileler) June 13, 2017

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) ise Özkeskin’in üyeleri olduğunu duyurdu.

İnan Özkeskin’in 1996 ölüm oruçlarında hayatını kaybeden İlginç Özkeskin’in ağabeyi olduğu belirtildi.