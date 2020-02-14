Soylu’ya ‘kel’ diyen avukat hakkında takipsizlik

Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların kayyımlardan aldığı pahalı hediyelerle ilgili sosyal medyada paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen avukat Tugay Bek hakkında Adana başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: Kolaj (MA/DHA)

Bek bu paylaşamlarında birinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Kel kafalı zat” demişti.

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Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre savcılık kayyımın bakanlara ve cumhurbaşkanına aldığı hediyeler konusunda yapılan paylaşımları eleştiri çerçevesinde değerlendirdi. Kararda, idari konumdaki görevlilerin söz ve eylemlerine yönelik eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiği belirtilen Yargıtay ve AYM kararlarına dikkat çekildi.

‘Sosyal medyada gündem olunca takipsizlik verildi’

Karar üzerine Bek, sosyal medyada yaptığı eleştirilerin soruşturma konusu yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Avukat, takipsizlik kararının, soruşturmayla ilgili yapılan paylaşımların Twitter’da ‘TT‘ olmasından bir gün sonra 7 Şubat tarihinde verildiğine dikkat çekti.