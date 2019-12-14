Soylu’ya karşı Meclis’te ‘Las Tesis’ eylemi

TBMM’deki kadın milletvekilleri, bakanlık bütçesi görüşmeleri sırasında Meclis’te hükümet sıralarında oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı Şilili kadınların eyleminde yapılan ‘Las Tesis’in danslı protesto eylemi’nin bir versiyonunu gerçekleştirdi.

#Lastesis Meclis'te!



CHP'li milletvekilleri "Öldürülen, şiddet gören tüm kadınlar adına size bir sözümüz olacak" diyerek müdahale edilen kadınların #LasTesis performansını Süleyman Soylu'ya karşı Meclis’te gerçekleştirildi👇 #AslaYalnızYürümeyeceksin pic.twitter.com/DZBQZgQajr Reklam

— Yol TV (@YolTV) December 14, 2019

Türkiye’de kadın cinayetlerine karşı tepki vermek isteyen kadın milletvekilleri, CHP milletvekili Sera Kadıgil’in söz almasıyla eylemi başlattı. Bu sırada TBMM TV’nin de canlı yayında olduğu belirtiliyor.

Ankara ve İstanbul’da yapılan ‘Las Tesis danslı protesto eylemi’ne geçen hafta polis müdahale etmiş ve çok sayıda kadını gözaltına almıştı.