Soylu’ya itiraz eden iki SP’liye 28’er ay hapis istemi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağırarak hakaret ettiği iddia edilen iki kişi hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan iki yıl dörder aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soylu, 17 Mart’ta yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, FETÖ’dür, PKK’dir, HDP’nin sözde vekilleridir.”

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Konuşmayı dinleyen Saadet Partisi Üsküdar ilçe yönetim kurulu üyesi Yıldıray Ç. ve yeğeni Rıdvan Ç, Soylu’ya itiraz edince gözaltına alınmıştı. Yıldıray Ç., ifadesinde “Biz PKK’lı değiliz, ben de Saadet Partiliyim, PKK’lı değilim, vatanımı da seviyorum” demişti.

İstanbul Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tanık üç polis memurunun şüphelilerin hakaret ettiğini belirttiği, iki şüphelinin üzerlerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

İki yıl dörder aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan iki kişi, önümüzdeki günlerde Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.