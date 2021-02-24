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Yaramazlara biraz batar!

‘Soylu’ya hakaret’ten gözaltına alınan şüpheliye ‘öfke kontrolü’ seminerine katılma cezası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, öfke kontrolü seminerine katılmasına karar verildi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada 13 Nisan 2020’de Soylu’ya hakaret ettiği belirtilen Sedat E., gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

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Savcılıkta ifade veren şüpheli, şunları söyledi: “Söz konusu paylaşımı benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Fakat paylaşım yapılan hesap bana aittir. Ben 12-13 yıldır alkol bağımlısıyım, bağımlılığıma ilişkin tedavi görmekteyim, fakat sinir hastalığıma ilişkin olarak psikiyatri bölümünde tedavi görmekteyim ve ilaç kullanmaktayım. Ben bir şehit yakınıyım bu nedenle devlete ve kişilere hakaret etme kastım olamaz. Ben devlet büyüklerimden ve özellikle Süleyman Soylu’dan özür diliyorum.”

Savcı, Sedat E.’yi ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan adli kontrol istemiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Ev hapsi ve seminer

Mahkeme, Sedat E.’ye ev hapsi verdi. Şüphelinin ayrıca İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu yerde, en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü seminer ve seanslarına katılması zorunlu tutuldu.

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