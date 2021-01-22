Soylu’ya küfürden tutuklanmayan kişi ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabından küfrettiği için gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle tutuklandı.
Bakanın annesi Servet Soylu, yaklaşık 45 gündür hastanede Covid-19 tedavisi görüyor.
Twitter’da annesiyle ilgili bir paylaşımın altına küfür yazan kişinin tutuklanmamadan salıverilmesi üzerine Soylu, “Bakan olsam ne yazar” ifadesini kullanmıştı.
İncelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Erdoğan’a da ‘hakaret ettiği’ öne sürüldü.
Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
E.E, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.