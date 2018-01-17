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Yaramazlara biraz batar!

‘Soylu’ya hakaret’ davasında Demirtaş’a beraat

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Demirtaş, Soylu için 7 Haziran seçimleri öncesi, “Toplamışsın etrafına 3 bin 500 kişiyi hile yapmak için il il dolaşıyorsun” demişti.

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Evrensel’in aktardığına göre bu sözler nedeniyle ‘hakaret’ iddiasıyla hakkında dava açılan Demirtaş, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada beraat etti.

Demirtaş, dün sabah saatlerinde duruşmaları için Edirne F Tipi Cezaevi’nden Sincan Cezaevi’ne getirilmişti.

Ankara valiliği ise başta Sincan Cezaevi Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde her türlü gösteri ve yürüyüşü yasakladığını açıklamıştı.

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