Türkiye rekoru: Tek operasyonda 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan’da bir TIR’da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonun, ele geçen eroin miktarı bakımından Türkiye tarihinin en büyüğü olduğu açıklandı.

Operasyon, Erzincan -Erzurum karayolu üzerinde Van’dan İstanbul’a giden TIR’ın durdurulmasıyla biten bir istihbarat çalışmasının sonucunda gerçekleştirildi. TIR’da yapılan aramada sakatat et yükünün içerisine gizlenmiş 1 ton 271 kilogram eroin bulundu. TIR’daki üç kişinin yanı sıra, uyuşturucuyla bağlantılı iki kişi Van’da gözaltına alındı.

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Köpek Odin tespit etti

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, ele geçirilen uyuşturucuyu basına gösterirken şunları söyledi: “Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ‘Odin‘ isimli narkotik köpeğinin yaptığı aramada TIR’ın içerisinde toplamda bin 395 paket eroin maddesi ele geçirildi. Türkiye rekorunu kırdık. Bu gururu yaşatan arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

Uyuşturucunun piyasa değerinin 76 milyon lira olduğu bilgisini de veren Şensoy, ekipte görev alan, destek veren tüm polisler ile narkotik köpeği ‘Odin’in operasyon sonunda ödüllendirileceğini söyledi. Şensoy, köpeğin neyle ödüllendirileceği sorusuna ise “Biftek olur herhalde” diyerek cevap verdi.