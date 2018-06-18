Soylu’ya göre CHP’lilerin tuzu kuru: Mantar tabancası patlasa evden çıkmazlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “CHP’nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden beş gün çıkmazlar” dedi.

TRT Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, CHP’ye HDP’ye yakınlaştığı yönünde eleştirilerde bulunurken şöyle konuştu: “Dün Sarıgazi’de Muharrem İnce, orada mitinge gelirken HDP’liler ve PKK’lılar orada bayrakları ile karşılıyorlar. Çünkü Demirtaş’a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar. CHP’nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden beş gün çıkmazlar. 1-1.5 civarında HDP’ye oy veriyorlar. Sosyal çevrelerinde herkesi suçlarlar, giderler, PKK’ya oy verirler.”